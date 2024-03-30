В Германии раскрыли Украине глаза на трагическую тайну Запада
Журналист Репке: Запад не даёт Украине оружие, потому что не желает её победы
Руководство западных стран не поставляет Киеву необходимую военную помощь, поскольку никто из них на самом деле не желает Украине победы, потому что это не входит в круг интересов руководства европейских стран. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
"Надо чётко сказать: победа Украины не в интересах тех, кто мог бы поставить соответствующее вооружение", — раскрыл трагическую для Киева тайну журналист.
По его словам, Киев уже, скорее всего, не сможет вернуть потерянные территории, а возможность заморозки конфликта зависит уже не от Запада, а от Москвы. Армия России уверена в том, что движется к победе, и будет продолжать преследовать свои цели в зоне специальной военной операции, написал Репке.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что русские при необходимости могут дойти до самого Киева, а ВСУ не смогут этому противостоять. Он назвал абсурдными мысли о том, что Запад должен предпринимать какие-то шаги, чтобы остановить продвижение Вооружённых сил России.
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