Руководство западных стран не поставляет Киеву необходимую военную помощь, поскольку никто из них на самом деле не желает Украине победы, потому что это не входит в круг интересов руководства европейских стран. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.

"Надо чётко сказать: победа Украины не в интересах тех, кто мог бы поставить соответствующее вооружение", — раскрыл трагическую для Киева тайну журналист.

По его словам, Киев уже, скорее всего, не сможет вернуть потерянные территории, а возможность заморозки конфликта зависит уже не от Запада, а от Москвы. Армия России уверена в том, что движется к победе, и будет продолжать преследовать свои цели в зоне специальной военной операции, написал Репке.