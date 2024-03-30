Армия России при необходимости может дойти до самого Киева и ВСУ окажутся бессильны против этого, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса.

"Русские продвигаются всё ближе и ближе. В конце концов они могут принять решения и пересечь реку (Днепр. — Прим. Life.ru). Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой и, если это потребуется, дальше пойдут прямо в Киев", — полагает Макгрегор.

По мнению офицера, ВСУ утратили все шансы на победу несколько месяцев назад. Он также отметил абсурдность мыслей о том, что Запад должен предпринимать какие-то шаги, чтобы остановить продвижение Вооружённых сил России.

"Мы могли остановить это, как нам известно, ещё в конце марта – начале апреля (2022 года. — Прим. Life.ru), заключив соглашение, поспособствовав его подписанию и тем самым положив конец катастрофе. Мы сделали всё, чтобы она продолжалась, и сделали только хуже", — заключил бывший военный.