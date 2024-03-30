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30 марта, 14:31

В США просчитали дальнейший ход СВО с взятием Одессы и Киева

Офицер США Макгрегор признал неспособность ВСУ остановить наступление РФ на Киев

Армия России при необходимости может дойти до самого Киева и ВСУ окажутся бессильны против этого, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса.

"Русские продвигаются всё ближе и ближе. В конце концов они могут принять решения и пересечь реку (Днепр. — Прим. Life.ru). Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой и, если это потребуется, дальше пойдут прямо в Киев", — полагает Макгрегор.

По мнению офицера, ВСУ утратили все шансы на победу несколько месяцев назад. Он также отметил абсурдность мыслей о том, что Запад должен предпринимать какие-то шаги, чтобы остановить продвижение Вооружённых сил России.

"Мы могли остановить это, как нам известно, ещё в конце марта – начале апреля (2022 года. — Прим. Life.ru), заключив соглашение, поспособствовав его подписанию и тем самым положив конец катастрофе. Мы сделали всё, чтобы она продолжалась, и сделали только хуже", — заключил бывший военный.

ВСУ потеряли более 1870 солдат и 13 танков на Авдеевском направлении
ВСУ потеряли более 1870 солдат и 13 танков на Авдеевском направлении

Ранее Дэвис заявил, что США ведут себя аморально, побуждая граждан Украины идти воевать дальше, поскольку пути к победе у страны уже нет. По его словам, Штатам пора признать поражение в конфликте, однако высокомерие Вашингтона не позволяет этого сделать.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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