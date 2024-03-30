"Пути к победе нет!": В США потребовали не тратить ещё $60 млрд на Украину
Офицер из США Дэвис выступил против выделения Киеву $60 млрд
В конфликте на Украине позорятся США, а страдает от этого украинский народ, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Такое мнение он высказал на своем Youtube-канале.
"На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!" Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет", — сказал военный.
По его словам, продолжение участия в конфликте — это позор для Штатов, однако высокомерие Вашингтона является препятствием на пути признания того, что победы там достичь уже не удастся. Он задаётся вопросом, зачем выделять Украине ещё 60 миллиардов долларов ради "дела, которое не может быть успешным". Офицер считает, что Вашингтон не может признать невысказанную правду об истинном положении дел на фронте из-за высокомерия. Но пора уже это сделать, заключил он.
Ранее в Штатах назвали главной проблемой Украины "дружественное отношение" к России у членов Республиканской партии США. Представители палаты Конгресса страны продолжают блокировать новые поставки военной помощи Киеву, из-за чего Украина испытывает критические трудности на фронте. На фоне этих событий Владимир Зеленский признал, что Киеву приходится постоянно отступать из-за отсутствия новых поставок вооружения со стороны Америки.
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