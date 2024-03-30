"Пути к победе нет!": В США потребовали не тратить ещё $60 млрд на Украину

В конфликте на Украине позорятся США, а страдает от этого украинский народ, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Такое мнение он высказал на своем Youtube-канале.

"На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!" Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет", — сказал военный.