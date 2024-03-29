Зеленский признал, что без помощи США ВСУ придётся отступать

Отступление украинской армии неизбежно, если США не предоставят Киеву необходимую военную помощь. Об этом заявил Владимир Зеленский в беседе с обозревателем The Washington Дэвидом Игнейшесом.

"Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет ПВО, ракет для Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм", — сказал он, добавив, что в таком случае останется только сокращать линию фронта.

Зеленский также напомнил о дефиците ракет у ВСУ: Киев увеличивает число собственных систем ПВО, но этого недостаточно. По его словам, если положение украинской армии удастся стабилизировать, то после того, как Незалежная подготовит новые подразделения, реально предпринять ещё одну попытку контрнаступления.