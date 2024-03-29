Гаврилов: Посольства в Киеве просят людей покинуть Харьковскую и Одесскую области

На фронте происходят существенные изменения, некоторые зарубежные посольства обратились к своим гражданам с призывом покинуть Одесскую и Харьковскую области. Об этом в эфире "России 24" заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, ситуацию можно сравнить с автомобильным стеклом, которое идёт трещинами, если кинуть в него камень. Ровно таким образом способен "поехать" и фронт: победа России может случиться в любой момент.

"Не зря сейчас некоторые посольства на Украине, не буду говорить какие, рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую области. Сегодня прошла информация такая", — пояснил дипломат, добавив, что Запад отказывается признавать эти реалии, а потому диалог затруднителен.