Главком ВСУ приказал готовить резервы для наступления из-за риска потерять новые земли
Сырский назвал подготовку нового наступления приоритетной задачей ВСУ
Одной из актуальных целей ВСУ является подготовка новой наступательной операции. Такое заявление в беседе с национальным украинским агентством "Укринформ" сделал главком украинских войск Александр Сырский.
"Наша цель — не допустить потери своей территории, <…> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", — сказал он.
Военачальник признал серьёзные проблемы армии Украины на поле боя. По словам Сырского, ВСУ нечем ответить на применение ВС РФ управляемых авиабомб, кроме того, Российская армия превосходит украинскую в шесть раз по количеству артиллерии.
Ранее и Владимир Зеленский признал, что войска Украины не смогут обороняться, если ВС РФ начнут крупную наступательную операцию, которая, как считают в Незалежной, может начаться в ближайшие месяцы. Он подчеркнул бедственное положение Киева, заявив, что артиллерийские резервы практически полностью исчерпались.
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