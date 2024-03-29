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29 марта, 10:33

Главком ВСУ приказал готовить резервы для наступления из-за риска потерять новые земли

Сырский назвал подготовку нового наступления приоритетной задачей ВСУ

Одной из актуальных целей ВСУ является подготовка новой наступательной операции. Такое заявление в беседе с национальным украинским агентством "Укринформ" сделал главком украинских войск Александр Сырский.

"Наша цель — не допустить потери своей территории, <…> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", сказал он.

Военачальник признал серьёзные проблемы армии Украины на поле боя. По словам Сырского, ВСУ нечем ответить на применение ВС РФ управляемых авиабомб, кроме того, Российская армия превосходит украинскую в шесть раз по количеству артиллерии.

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Ранее и Владимир Зеленский признал, что войска Украины не смогут обороняться, если ВС РФ начнут крупную наступательную операцию, которая, как считают в Незалежной, может начаться в ближайшие месяцы. Он подчеркнул бедственное положение Киева, заявив, что артиллерийские резервы практически полностью исчерпались.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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