Главком ВСУ приказал готовить резервы для наступления из-за риска потерять новые земли

Одной из актуальных целей ВСУ является подготовка новой наступательной операции. Такое заявление в беседе с национальным украинским агентством "Укринформ" сделал главком украинских войск Александр Сырский.

"Наша цель — не допустить потери своей территории, <…> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", — сказал он.

Военачальник признал серьёзные проблемы армии Украины на поле боя. По словам Сырского, ВСУ нечем ответить на применение ВС РФ управляемых авиабомб, кроме того, Российская армия превосходит украинскую в шесть раз по количеству артиллерии.