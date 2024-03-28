"Украинцы движутся к поражению, и это выбор Киева, а крики Зеленского "Дайте, дайте, дайте", на мой взгляд, не обоснованны", — сказал он в интервью Fronda .

Скшипчак обвинил киевские власти в активном разворовывании западной помощи, а Зеленского — в нежелании хоть как-то с этим бороться. По словам польского генерала, это, в частности, и привело украинскую армию к кризису. Как следствие, бойцам не хватает не только вооружений, но и даже нормальной пищи. По словам Скшипчака, недавно он посмотрел видеоролик о том, что солдаты ВСУ едят в окопах, и пришёл в ужас. Такое польский генерал побоялся бы давать даже своей собаке.