ВСУ предрекли скорое поражение из-за Зеленского и его дружков-коррупционеров
Польский генерал Скшипчак: Киев движется к поражению, и это вина Зеленского
Владимир Зеленский направо и налево кричит о помощи, но Украина при этом всё равно близится к поражению. Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами ВС Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
"Украинцы движутся к поражению, и это выбор Киева, а крики Зеленского "Дайте, дайте, дайте", на мой взгляд, не обоснованны", — сказал он в интервью Fronda.
Скшипчак обвинил киевские власти в активном разворовывании западной помощи, а Зеленского — в нежелании хоть как-то с этим бороться. По словам польского генерала, это, в частности, и привело украинскую армию к кризису. Как следствие, бойцам не хватает не только вооружений, но и даже нормальной пищи. По словам Скшипчака, недавно он посмотрел видеоролик о том, что солдаты ВСУ едят в окопах, и пришёл в ужас. Такое польский генерал побоялся бы давать даже своей собаке.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский устроил истерику Европе из-за темпов поставок оружия на Украину. Он подчеркнул, что европейцы могут сделать гораздо больше для Киева и важно доказать это сейчас.
Рresident.gov.ua