Зеленский устроил истерику Европе из-за темпов поставок оружия на Украину
Зеленский посчитал позором для Европы проблемы ВСУ с боеприпасами
Владимир Зеленский призвал лидеров стран – членов Евросоюза увеличить военную поддержку Украины. Он в видеообращении на саммите ЕС раскритиковал темпы передачи вооружения Киеву, пишет Tagesschau.
"К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — подчеркнул Зеленский.
А ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС с начала конфликта передал Украине оружие на 31 миллиард евро. По его словам, Киеву было передано около 500 тысяч боеприпасов, и это ещё не конец. Европейская промышленность планирует отправить Украине ещё около 400 тысяч снарядов.
ТАСС / Zuma