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22 марта, 07:59

Зеленский устроил истерику Европе из-за темпов поставок оружия на Украину

Зеленский посчитал позором для Европы проблемы ВСУ с боеприпасами

Владимир Зеленский призвал лидеров стран – членов Евросоюза увеличить военную поддержку Украины. Он в видеообращении на саммите ЕС раскритиковал темпы передачи вооружения Киеву, пишет Tagesschau.

"К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — подчеркнул Зеленский.

Брюссель ищет способы предоставления военной помощи Киеву в обход запрета
Брюссель ищет способы предоставления военной помощи Киеву в обход запрета

А ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС с начала конфликта передал Украине оружие на 31 миллиард евро. По его словам, Киеву было передано около 500 тысяч боеприпасов, и это ещё не конец. Европейская промышленность планирует отправить Украине ещё около 400 тысяч снарядов.

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ТАСС / Zuma

Дарья Нарыкова
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