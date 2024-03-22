Зеленский устроил истерику Европе из-за темпов поставок оружия на Украину

"К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — подчеркнул Зеленский.

А ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС с начала конфликта передал Украине оружие на 31 миллиард евро. По его словам, Киеву было передано около 500 тысяч боеприпасов, и это ещё не конец. Европейская промышленность планирует отправить Украине ещё около 400 тысяч снарядов.