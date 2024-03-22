Брюссель ищет способы предоставления военной помощи Киеву в обход запрета

В Брюсселе предложили пересмотреть пункт 2 статьи 41 Договора о Европейском союзе (ЕС) ради оказания военной помощи украинским властям. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times (FT).

В настоящее время эта статья регулирует деятельность данного военно-политического блока в сфере обороны. Чтобы отправлять деньги киевскому режиму, в феврале 2022 года страны – члены ЕС решили обеспечить финансирование Незалежной через многосторонний фонд, созданный вне бюджета Евросоюза. Теперь же государства – участники ЕС хотят обсудить возможность одобрения более гибкой версии этого пункта.

"Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объёма финансирования обороны Украины", — говорится в статье.

В материале указывается, что теперь юристы Евросовета настаивают на более вольной трактовке этого положения. Юридическая служба Еврокомиссии, в свою очередь, относится к предполагаемым реформам более сдержанно, в связи с чем предложила создать совместную юридическую группу, которая рассмотрит вопрос об "укреплении оборонной готовности ЕС".