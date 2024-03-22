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22 марта, 02:32

Брюссель ищет способы предоставления военной помощи Киеву в обход запрета

FT: В Брюсселе думают обойти статью Договора о ЕС ради военной помощи Киеву

В Брюсселе предложили пересмотреть пункт 2 статьи 41 Договора о Европейском союзе (ЕС) ради оказания военной помощи украинским властям. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times (FT).

В настоящее время эта статья регулирует деятельность данного военно-политического блока в сфере обороны. Чтобы отправлять деньги киевскому режиму, в феврале 2022 года страны – члены ЕС решили обеспечить финансирование Незалежной через многосторонний фонд, созданный вне бюджета Евросоюза. Теперь же государства – участники ЕС хотят обсудить возможность одобрения более гибкой версии этого пункта.

"Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объёма финансирования обороны Украины", — говорится в статье.

В материале указывается, что теперь юристы Евросовета настаивают на более вольной трактовке этого положения. Юридическая служба Еврокомиссии, в свою очередь, относится к предполагаемым реформам более сдержанно, в связи с чем предложила создать совместную юридическую группу, которая рассмотрит вопрос об "укреплении оборонной готовности ЕС".

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Недавно Life.ru со ссылкой на соответствующее заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи писал, что первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5 млрд, как ранее сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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