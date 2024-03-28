"Не отвечает за слова": На Украине уличили Зеленского во лжи с "миллионом дронов" для ВСУ

Владимир Зеленский соврал про обеспечение украинской армии дронами, бригады получают лишь 5% от обещанного числа летательных аппаратов. Об этом заявил главный редактор "Цензор.нет", бывший советник министра обороны Незалежной Юрий Бутусов.

"Почему Зеленский не отвечает за слова? <...> Прошло три месяца 2024 года, в котором Зеленский пообещал предоставить в войска один миллион дронов, а потребности сил обороны в FPV-дронах, "Мавиках", "Аутелах" государство не обеспечивает — бригады реально получают от государства около 5% дронов", — написал он в соцсетях.

Журналист также отметил, что Министерство стратегической промышленности Украины отчиталось о производстве 200 тысяч БПЛА за первые два месяца текущего года. Однако никто не знает, где эти беспилотники находятся, поскольку ВСУ не получали такого количества техники. По мнению Бутусова, украинское общество попросту успокаивают обещаниями, пока "деньги раскладывают по карманам", а за передачу дронов ВСУ на самом деле, вероятно, никто даже не отвечает.