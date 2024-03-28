"Уничтожает моральное состояние": В Раде рассказали об "эпидемии", которая охватила до 90% бойцов ВСУ

Большая часть солдат ВСУ страдает игровой зависимостью, и эта проблема напрямую сказывается на моральном состоянии украинской армии. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он отметил, что бойцы проигрывают деньги, потом берут кредиты, и так по кругу.

"Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (ставки на спорт в букмекерских конторах. — Прим. Life.ru). <...> Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных", — написал Гончаренко* в телеграм-канале.

Также парламентарий считает, что игромания может привести к проблемам и в будущем, когда после демобилизации бойцы окажутся без средств на проживание. При таком раскладе они станут "идеальной мишенью для криминального мира".

А ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры кормили солдат наркотиками. Российский боец подтвердил эту историю и отметил, что после штурмов украинских позиций на телах военных Незалежной, в блиндажах и опорных пунктах множество раз находили шприцы и запрещённые вещества.