Командование ВСУ думает не о солдатах, а лишь о том, как отправить своих детей за границу во избежание мобилизации. Об этом рассказал украинский военнопленный Вадим Отрошевский.

"Я вообще воевать не хотел и не хочу. Я не могу людей убивать, никогда не убивал и не собираюсь убивать. Я решил, я лучше сдамся, чем буду кого-то убивать. И поэтому решил сдаться. Командование вообще о солдатах не думает, они думают о себе и своих детях, чтобы их побыстрее за границу куда-то отправить", — подчеркнул он в беседе с представителем Минобороны РФ.

Отрошевский уточнил, что в основном на войну загоняют сельское население. Люди из города стараются "отмазаться", платят деньги и уезжают из страны вместе с детьми, чтобы не воевать, пояснил пленный. Украинец добавил, что отказался участвовать в боях в Авдеевке, из-за чего его избили командиры и принудительно отправили на позиции, там он пробыл три недели. Украинский боец попытался отойти, вышел на военных ВС РФ и сдался им в плен.

Кроме того, раненым солдатам в украинской армии не оказывается полноценная врачебная помощь. Часто пострадавшим приходится лечиться в холодных и мокрых окопах под открытым небом. Пленный признался, что российские военные достойно относятся к нему и призвал сослуживцев сдаваться. Отрошевский также рассказал, что во время боевых действий находившиеся поблизости другие подразделения ВСУ начали без предупреждения отступать, что следовало из переговоров по радиосвязи.