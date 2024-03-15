"Людей на фарш": Боец ВСУ рассказал о зверствах украинских командиров

Офицеры Вооружённых сил Украины совсем не берегут личный состав и, невзирая на катастрофические потери, отправляют бойцов умирать. Об этом пишет украинское издание "Страна", ссылаясь на сведения солдата ВСУ под псевдонимом Евгений Шароваров, который опубликовал на эту тему свою историю в соцсети Facebook*.

"Командование гнало людей на фарш". Боец ВСУ раскритиковал новых офицеров, которых присылают в армию на место погибших командиров", — пишет издание в своём телеграм-канале.

В статье указано, что новое "поколение" украинских офицеров, которые заменили собой погибших и раненых, относится к событиям на поле боя так, словно они в компьютерной игре, и совершенно не жалеют солдат, десятками отправляя их на смерть ради "точки на карте". При этом предыдущие командиры отказывались выполнять самоубийственные приказы, правда, их быстро заменили как "неудобных" для командования.

Ранее пленный украинский боец Сергей Терещук рассказал о хаотичном бегстве брошенных командованием подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Он попал в плен в феврале 2024 года. Под Авдеевкой солдат вместе с сослуживцами провёл около месяца.