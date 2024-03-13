"Мы не знали дороги": Пленный боец ВСУ рассказал о беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки

Пленный украинский боец Сергей Терещук рассказал о хаотичном бегстве брошенных командованием подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки.

Пленный боец ВСУ рассказал о беспорядочном бегстве украинских солдат из Авдеевки. Видео © Минобороны России

Сергей Терещук попал в плен в феврале 2024 года. Под Авдеевкой он вместе с сослуживцами провёл около месяца. Подразделение, в котором он служил, даже не знало, в какую сторону им следует отходить при отступлении.

"Мы не знали дороги, так как нас привезли на позиции ночью. Там мы были 21 или 22 дня. Рядом находилась ещё одна позиция, где были люди, которые знают эту дорогу. Нам сказали, что они будут идти впереди нас, вести. Только вышли от озера в Авдеевку, только собрались все вместе и начали движение по дороге, когда началась стрельба впереди, мы свернули направо", — рассказал Терещук.

По его словам, там находилось трёхэтажное здание. Украинские бойцы попросили не открывать огонь, подняли руки, сложили оружие и сдались в плен. Также он сообщил, что попал под принудительную мобилизацию, когда его остановили на улице, запихнули в машину и отправили в армию.