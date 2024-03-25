"Иди и воюй!": Украинский пленный рассказал, что в ВСУ загоняют даже инвалидов без ног и рук Пленный боец ВСУ заявил, что Киев отправляет на фронт инвалидов без ног и рук 25 марта, 16:21 Боец ВСУ Николай Мозиль попал в плен к ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Пленный украинский военнослужащий рассказал, что Киев мобилизует всех подряд, несмотря на инвалидность и наличие детей. Николай Мозиль попал под призыв 24 января 2024 года. Видео допроса с ним публикует Минобороны РФ.

Боец ВСУ Николай Мозиль попал в плен к ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Многих докторов не было на месте, и я так и не прошёл медкомиссию до конца. Но в военкомате сказали, что ничего страшного, если что-то заболит, то меня там подлечат. В военкомате я сообщил, что у меня трое детей, но мне ответили, что сейчас берут и без ноги, и без руки, а дети тебя и так дождутся. Ты иди и воюй", — поделился пленный.

Его вместе с несколькими сослуживцами украинский командир посадил в подбитый БМП для наблюдения за линией фронта. Трое суток бойцы ВСУ сидели без еды, с одной шоколадкой, никто их, как было обещано, не спешил менять на позиции. При них было две гранаты, которые они должны были взорвать при приближении ВС РФ.

Мозиль вспоминает, что ночью к ним тихо подошёл российский военный и предложил сдаться, чтобы остаться в живых. Солдаты ВСУ согласились. Пленный добавил, что никак не ожидал, что в плену его не будут пытать или бить, так как на Украине идёт пропаганда о якобы "зверствах" ВС РФ над сдавшимися в плен. Мозиль призвал украинцев не верить Киеву и скорее сложить оружие.

Ранее пленный украинский боец Сергей Терещук рассказал о хаотичном бегстве брошенных командованием подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки.

Авторы Татьяна Миссуми