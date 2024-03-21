Регион

Уведомления отключены

21 марта, 05:50

Воюют японцы, британцы и армяне: Пленный выдал всё о "Грузинском национальном легионе" ВСУ

Пленный Гацарели: В "Грузинском легионе" воюют японцы, британцы, израильтяне

В "Грузинском национальном легионе", участвующем в конфликте на стороне ВСУ, помимо граждан закавказской республики воюют боевики из целого ряда стран. Об этом рассказал пленный член подразделения Мамука Гацарели, приговорённый в России к пожизненному сроку.

По словам заключённого, в Грузии он служил стрелком ручного пулемёта М-249 роты "Альфа" 22-го батальона 2-й механизированной бригады, а с началом спецоперации, наслушавшись антироссийской пропаганды, решил лично поддержать ВСУ. Для этого боевик прилетел в Варшаву, но поначалу не смог присоединиться к "легиону" из-за возраста: он 2001 года рождения.

Тогда Гацарели обратился к куратору наёмников, от которого получил контакты командира подразделения Мамуки (Ушанги) Мамулашвили*. Уже он, продолжил заключённый, решил этот вопрос, и Гацарели через час был в месте дислокации "легиона".

"В основном там были грузины, 250–300 человек, но также были наёмники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности. Это было 17 марта 2022 года. Некоторые успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины", — отметил собеседник РИА "Новости".

Гацарели не смог уйти от российского правосудия, 20 февраля суд приговорил его к пожизненному заключению. Боевика обвиняли по двум статьям: "Участие наёмника в вооружённом конфликте" и "Посягательство на жизнь военнослужащего".

Появилось видео, как снайперы РФ за минуту уничтожили 12 польских наёмников в "Шервудском лесу"
Появилось видео, как снайперы РФ за минуту уничтожили 12 польских наёмников в "Шервудском лесу"

Напомним, Мамуке Мамулашвили*, командующему "Грузинским национальным легионом", грозит в России уголовная ответственность. Его обвиняют в вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ. В октябре 2023 года МВД объявило боевика в розыск, а 28 февраля текущего года его заочно арестовали.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Грузия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров