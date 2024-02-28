Глава воюющего на Украине "Грузинского национального легиона" заочно арестован в Москве
ТАСС: В Москве суд заочно арестовал главу "Грузинского национального легиона"
Глава воюющего на Украине вооружённого формирования "Грузинский национальный легион" Ушанги Мамулашвили. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Mamuka Mamulashvili
В Москве заочно арестовали главу воюющего за Вооружённые силы Украины "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, соответствующее решение было принято Басманным судом российской столицы.
Журналисты сообщили, что гражданина Грузии арестовали на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его задержания в России либо с момента его экстрадиции.
Собеседник издания также подтвердил, что Мамулашвили объявлен в международный розыск. По словам источника, в отношении грузина возбудили уголовные дела по статьям 359 УК РФ "Наёмничество" и 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".