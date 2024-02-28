Глава воюющего на Украине "Грузинского национального легиона" заочно арестован в Москве

В Москве заочно арестовали главу воюющего за Вооружённые силы Украины "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, соответствующее решение было принято Басманным судом российской столицы.

Журналисты сообщили, что гражданина Грузии арестовали на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его задержания в России либо с момента его экстрадиции.