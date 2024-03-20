Появилось видео, как снайперы РФ за минуту уничтожили 12 польских наёмников в "Шервудском лесу"

По информации телеграм-канала, снайперы ВС России на протяжении трёх дней выслеживали 12 иностранцев, среди которых был майор регулярной польской армии в отставке. Уточняется, что наёмников обнаружили в "Шервудском лесу" под городом Изюмом.

А ранее Life.ru писал, что снайпер ВС России с позывным Шика за ночь ликвидировал целое отделение ВСУ. За это стрелку выплатили 75 тысяч рублей. Мужчина поразил семь человек, восьмой уполз с раной в животе.