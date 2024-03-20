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20 марта, 16:06

Появилось видео, как снайперы РФ за минуту уничтожили 12 польских наёмников в "Шервудском лесу"

Снайперы ВС РФ ликвидировали группу из 12 польских наёмников под Харьковом

Российские снайперы за минуту ликвидировали группу наёмников из Польши на Харьковском направлении. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Mash.

Снайперы ВС России ликвидировали группу польских наёмников. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, снайперы ВС России на протяжении трёх дней выслеживали 12 иностранцев, среди которых был майор регулярной польской армии в отставке. Уточняется, что наёмников обнаружили в "Шервудском лесу" под городом Изюмом.

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А ранее Life.ru писал, что снайпер ВС России с позывным Шика за ночь ликвидировал целое отделение ВСУ. За это стрелку выплатили 75 тысяч рублей. Мужчина поразил семь человек, восьмой уполз с раной в животе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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