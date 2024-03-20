Появилось видео, как снайперы РФ за минуту уничтожили 12 польских наёмников в "Шервудском лесу"
Снайперы ВС РФ ликвидировали группу из 12 польских наёмников под Харьковом
Российские снайперы за минуту ликвидировали группу наёмников из Польши на Харьковском направлении. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Mash.
Снайперы ВС России ликвидировали группу польских наёмников. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, снайперы ВС России на протяжении трёх дней выслеживали 12 иностранцев, среди которых был майор регулярной польской армии в отставке. Уточняется, что наёмников обнаружили в "Шервудском лесу" под городом Изюмом.
А ранее Life.ru писал, что снайпер ВС России с позывным Шика за ночь ликвидировал целое отделение ВСУ. За это стрелку выплатили 75 тысяч рублей. Мужчина поразил семь человек, восьмой уполз с раной в животе.
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