Российский снайпер за ночь уничтожил целое отделение ВСУ

Российский снайпер-разведчик за ночь уничтожил целое отделение ВСУ. Боец с позывным Шика признаётся, что получил за выполненную работу солидную сумму.

Работа снайпера в зоне проведения спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

"75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра. И в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек. Восьмой уполз, у него было ранение в живот", — привели его слова ТАСС в Минобороны.

Обычно Шика стреляет с дистанции до километра. Свою работу он сравнивает с охотой: сидит в засаде столько, сколько потребуется, а при появлении цели — "отрабатывает". Бывает, что после этого необходимо сменить позицию, так как противник сразу поднимает дроны на поиск снайпера или начинает бить из миномёта. Из-за этого боец выбирает либо укреплённые места вроде бетонных сооружений, либо те, где его не будут искать.