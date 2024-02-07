"Убийца" Barret: Снайперы ВС РФ протестируют в зоне СВО антиматериальную новинку

В ближайшее время арсенал российских снайперов в зоне СВО пополнится ещё одной крупнокалиберной новинкой. Речь идёт об антиматериальной винтовке МЦ-572 "Астарта", которая была впервые презентована в 2023 году, сообщила пресс-служба "Ростеха".

По данным госкорпорации, сейчас так называемая убийца американской Barret под патрон 12,7х108 мм проходит цикл испытаний. Проверяется работоспособность винтовки в самых суровых условиях. Тесты уже позволили выявить ряд эргономических недоработок, которые будут исправлены перед отправкой на фронт.

"В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", — сказано в сообщении.