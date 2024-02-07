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7 февраля, 02:56

"Убийца" Barret: Снайперы ВС РФ протестируют в зоне СВО антиматериальную новинку

"Ростех" анонсировал появление в зоне СВО антиматериальной винтовки "Астарта"

В ближайшее время арсенал российских снайперов в зоне СВО пополнится ещё одной крупнокалиберной новинкой. Речь идёт об антиматериальной винтовке МЦ-572 "Астарта", которая была впервые презентована в 2023 году, сообщила пресс-служба "Ростеха".

По данным госкорпорации, сейчас так называемая убийца американской Barret под патрон 12,7х108 мм проходит цикл испытаний. Проверяется работоспособность винтовки в самых суровых условиях. Тесты уже позволили выявить ряд эргономических недоработок, которые будут исправлены перед отправкой на фронт.

"В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", — сказано в сообщении.

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Без обновок не останутся и эксплуатанты снайперской винтовки Чукавина, рассказывал Life.ru ранее. Разработку оснастят новым оптическим прицелом.

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ТАСС / Георгий Султанов

Илья Пушкарев
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