Для снайперской винтовки Чукавина разработали новый оптический прицел 1П97

Для снайперской винтовки Чукавина был разработан новый оптический прицел, который позволит добиться существенного увеличения точности стрельбы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна "Калашников".

"Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО "Концерн "Калашников" получила новый оптический прицел российского производства: АО "Новосибирский приборостроительный завод" (НПЗ) представил изделие 1П97, которое успешно прошло государственные испытания", — говорится в публикации.

1П97 — панкратический (стрелок может сам плавно настраивать приближение, а не переключаться между несколькими доступными режимами. — Прим. Life.ru) прицел средней кратности. Главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев пояснил, что 1П97 теперь будет постоянной составляющей комплектации винтовки для серийного производства. По его словам, новый прицел позволит повысить качество и точность стрельбы из СВЧ в условиях реального боя.