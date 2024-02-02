Путин: Работники ОПК доказали, что достойны великих предков
Президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Всё для Победы!". Фото © Life.ru
Работники российского оборонно-промышленного комплекса показали, что достойны своих великих предков. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе форума "Всё для Победы!".
Глава государства рассказал, как во времена Великой Отечественной войны в Ленинграде рабочие заводов, когда враг подходил к цехам, брали винтовку, автомат, шли оборонять своё предприятие, а потом возвращались к станку. Сейчас работа на предприятиях ОПК тоже идёт непрерывно, в три смены.
Как подчеркнул Путин, за время спецоперации коллективы оборонных предприятий, НИИ, конструкторских бюро совершили настоящий прорыв, трудовой подвиг.
"Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков", — добавил президент.
А ранее во время общения с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле Владимир Путин рассказал, что сейчас в сферу ОПК входит шесть тысяч предприятий, где работает 3,5 миллиона человек. Кроме этого, есть ещё десять тысяч предприятий, так или иначе связанных с оборонной промышленностью. И вся работа оружейников в последние полтора года направлена на поддержку российских бойцов.