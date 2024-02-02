Путин: Работники ОПК доказали, что достойны великих предков

Глава государства рассказал, как во времена Великой Отечественной войны в Ленинграде рабочие заводов, когда враг подходил к цехам, брали винтовку, автомат, шли оборонять своё предприятие, а потом возвращались к станку. Сейчас работа на предприятиях ОПК тоже идёт непрерывно, в три смены.

А ранее во время общения с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле Владимир Путин рассказал, что сейчас в сферу ОПК входит шесть тысяч предприятий, где работает 3,5 миллиона человек. Кроме этого, есть ещё десять тысяч предприятий, так или иначе связанных с оборонной промышленностью. И вся работа оружейников в последние полтора года направлена на поддержку российских бойцов.