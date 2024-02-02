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2 февраля, 14:37

Путин: Работники ОПК доказали, что достойны великих предков

Президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Всё для Победы!". Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Всё для Победы!". Фото © Life.ru

Работники российского оборонно-промышленного комплекса показали, что достойны своих великих предков. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе форума "Всё для Победы!".

Глава государства рассказал, как во времена Великой Отечественной войны в Ленинграде рабочие заводов, когда враг подходил к цехам, брали винтовку, автомат, шли оборонять своё предприятие, а потом возвращались к станку. Сейчас работа на предприятиях ОПК тоже идёт непрерывно, в три смены.

Как подчеркнул Путин, за время спецоперации коллективы оборонных предприятий, НИИ, конструкторских бюро совершили настоящий прорыв, трудовой подвиг.

"Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков", добавил президент.

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А ранее во время общения с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле Владимир Путин рассказал, что сейчас в сферу ОПК входит шесть тысяч предприятий, где работает 3,5 миллиона человек. Кроме этого, есть ещё десять тысяч предприятий, так или иначе связанных с оборонной промышленностью. И вся работа оружейников в последние полтора года направлена на поддержку российских бойцов.

Александр Юнашев
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