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28 марта, 14:17

Зеленский признал, что ВСУ не готовы к обороне в случае наступления России

Вооружённые силы Украины не готовы к обороне в случае масштабного российского наступления. Это, как утверждает телеканал CBS News, признал и сам Владимир Зеленский. По его словам, у Киева почти не осталось артиллерии.

"Они не готовы к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на интервью Зеленского.

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Огромные потери ВСУ признают уже даже на Западе. При этом, по данным Минобороны России, с начала 2024 года противник лишился 71 тысячи военных и 11 тысяч единиц вооружения (по состоянию на 20 марта).

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Александра Вишнякова
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