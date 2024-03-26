Дрон-разведчик снял, как ВСУ сбрасывают тела сослуживцев, чтобы скрыть потери

Беспилотник российских Вооружённых сил запечатлел, как бойцы ВСУ скидывают тела своих сослуживцев в лесополосе на линии фронта. Таким образом киевский режим хочет скрыть потери и не выплачивать родственникам погибших денежные компенсации, пишет РИА "Новости", со ссылкой на силовые структуры.

"Украинские военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых — погрузили их в пикап и повезли в тыл. Однако позже пикап сменил курс и заехал в лесополосу. Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мёртвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше", — говорится в сообщении.