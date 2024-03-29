В Госдуме спрогнозировали смертоносный для ВСУ итог нового контрнаступа "мясника"

Новое контрнаступление, которое анонсировал главком ВСУ Александр Сырский, сведётся к "мясным штурмам" с плачевными для украинских военных последствиям. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

"Враг ещё силён и он может огрызаться, недооценивать не стоит, локальные бои ему подарок, но, в общем, сделать ничего не может! Но, имея опыт, мы готовы противостоять. У генерала Сырского уже есть опыт нескольких контрнаступлений — под Артёмовском, под Угледаром, под Авдеевкой. Только вот всё это были действия российских войск, а вовсе не ВСУ. На словах они, конечно, непременно будут готовиться и, может быть, попробуют предпринять даже какие-то усилия, чтобы западные кураторы увидели: Украина-то ещё о-го-го", — объяснил наш собеседник.

Но парламентарий выразил уверенность в том, что в итоге контрнаступ снова ограничится классическими "мясными штурмами", когда боевые подразделения ВСУ кидают в атаку на наши укрепления, прекрасно понимая, что это закончится смертью личного состава. Журавлёв объяснил, что украинские генералы никогда не берегли бойцов. Сейчас же из-за отчаянного положения они могут просто безжалостно перемалывать в военной мясорубке своих солдат, заключил депутат.