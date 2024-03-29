В ПВО Украины заметили критические проблемы после серии ударов "Кинжалами"
Капитан Дандыкин: У ВСУ всё меньше ПВО, а атаки авиации России всё эффективнее
Средства ПВО, имеющиеся в распоряжении у Вооружённых сил Украины, постепенно уничтожаются ударами Российской армии. При этом чем меньше таких систем остаётся у ВСУ, тем эффективнее будут становиться атаки авиации ВВС РФ, такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
"Мы стали регулярно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, по Харькову. Беспилотники идут впереди, вскрывают позиции, потом уже удары наносят ракеты. Самый защищённый с точки зрения ПВО сейчас Киев, но и там наблюдаются проблемы, многие системы Patriot уже выведены из строя", — объяснил он в беседе с "Лентой.ру".
Уничтожение украинской ПВО, подчеркнул капитан первого ранга, увеличит радиус действия и возможности российской военной авиации, позволив ей заходить на большую глубину. Сперва Украина использовала советские системы противовоздушной обороны, потом ей передали соответствующие средства НАТО, которые теперь также уничтожаются. Для защиты войсковых позиций от авиаударов ВСУ сдвигают эти средства всё ближе к линии фронта, где их и настигают российские атаки. Каждая из таких систем стоит больших денег, а поставки от партнёров Незалежной стоят на паузе. Если ориентироваться на последние сообщения из зоны СВО, сейчас большинство выпущенных Россией ракет достигают своих целей, подытожил Дандыкин.
Напомним, неделей ранее ВС РФ в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ нанесли 49 ударов возмездия, в частности ракетами "Кинжал". Были поражены центры принятия решений противника, а также объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, были атакованы цеха по ремонту военной техники, склады хранения БПЛА, безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и наёмников-иностранцев.
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