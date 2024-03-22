49 ударов возмездия: Армия России покарала ВСУ за обстрелы и попытки прорыва ДРГ

ВС РФ в ответ на обстрелы российских территорий со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанесли 49 ударов возмездия, в частности, ракетами "Кинжал". Об этом заявили в Министерстве обороны России в пятницу, 22 марта.

"С 16 по 22 марта в ответ на попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", — отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что также применялись ракетные комплексы и беспилотники.

По данным Минобороны, ВС РФ поразили центры принятия решений противника, а также объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, были атакованы цеха по ремонту военной техники, склады хранения БПЛА, безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и наёмников-иностранцев.