49 ударов возмездия: Армия России покарала ВСУ за обстрелы и попытки прорыва ДРГ
ВС РФ в ответ на обстрелы ВСУ нанесли 49 ударов возмездия, используя "Кинжал"
ВС РФ в ответ на обстрелы российских территорий со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанесли 49 ударов возмездия, в частности, ракетами "Кинжал". Об этом заявили в Министерстве обороны России в пятницу, 22 марта.
"С 16 по 22 марта в ответ на попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", — отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что также применялись ракетные комплексы и беспилотники.
По данным Минобороны, ВС РФ поразили центры принятия решений противника, а также объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, были атакованы цеха по ремонту военной техники, склады хранения БПЛА, безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и наёмников-иностранцев.
Ранее в Минобороны раскрыли подробности мощнейшего удара по объектам энергетики и ВПК Украины. В результате была дезорганизована работа предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, отметили в ведомстве. Все цели достигнуты.
Напомним, что на прошлой неделе ВСУ и наёмники совершили несколько попыток прорыва границы в Курской и Белгородской областях. Все эти попытки были пресечены, противник отошёл с большими потерями. Большинство украинских ДРГ были остановлены ещё на пути к границе РФ, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
VK / Минобороны России