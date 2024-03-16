Песков: Путин получает постоянные доклады о попытках прорывов ДРГ в регионы РФ
Президент России Владимир Путин получает доклады о попытках украинских диверсантов прорваться в приграничные регионы РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что минувшей ночью враг предпринял ещё несколько попыток вторжения. Все они были сорваны ещё до приближения к границе. Безвозвратные потери составили 60–70%, уточнил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Путин заявил, что киевский режим никогда не сможет запугать народ России. Так глава государства прокомментировал вылазки украинских диверсантов.
Напомним, что 14 марта украинские ДРГ предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили их атаки. Кроме того, ДРГ безуспешно пытались проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников ФСБ удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.
Life.ru / Павел Баранов