Песков: Путин получает постоянные доклады о попытках прорывов ДРГ в регионы РФ

Президент России Владимир Путин получает доклады о попытках украинских диверсантов прорваться в приграничные регионы РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что минувшей ночью враг предпринял ещё несколько попыток вторжения. Все они были сорваны ещё до приближения к границе. Безвозвратные потери составили 60–70%, уточнил пресс-секретарь главы государства.