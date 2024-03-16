Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ под Белгородом

Российские военные пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области, в село Козинка. Кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ опубликовало Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что попытка прорыва украинской ДРГ была сорвана благодаря совместным усилиям ВС РФ и пограничной службы ФСБ.