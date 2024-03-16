Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ под Белгородом
Российские военные пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области, в село Козинка. Кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ опубликовало Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что попытка прорыва украинской ДРГ была сорвана благодаря совместным усилиям ВС РФ и пограничной службы ФСБ.
ВС РФ уничтожают диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Белгородом. Видео © Telegram / Минобороны России
"Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в направлении Белгородской области. ВСУ лишились до 30 бойцов, трёх танков, двух бронемашин, чешской боевой машины РСЗО Vampire и боевой машины РСЗО "Град".
Telegram / Минобороны России