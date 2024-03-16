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16 марта, 11:22
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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ под Белгородом

Российские военные пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области, в село Козинка. Кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ опубликовало Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что попытка прорыва украинской ДРГ была сорвана благодаря совместным усилиям ВС РФ и пограничной службы ФСБ.

ВС РФ уничтожают диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Белгородом. Видео © Telegram / Минобороны России

"Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Более полутысячи военных потеряли ВСУ при попытке прорваться на территорию России
Более полутысячи военных потеряли ВСУ при попытке прорваться на территорию России

Напомним, ранее сообщалось, что ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в направлении Белгородской области. ВСУ лишились до 30 бойцов, трёх танков, двух бронемашин, чешской боевой машины РСЗО Vampire и боевой машины РСЗО "Град".

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Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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