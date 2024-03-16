ВС РФ пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в направлении Белгородской области
ВСУ потеряли до 30 солдат, пытаясь прорваться в Белгородскую область
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, пытаясь прорваться на территорию России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также противник лишился трёх танков, двух бронемашин, чешской боевой машины РСЗО Vampire и боевой машины РСЗО "Град".
"В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями <...> отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населённых пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области", — рассказали в ведомстве.
Напомним, в последние дни ВСУ стали чаще атаковать российское приграничье. Очередная попытка прорыва была отражена 14 марта: диверсанты попытались зайти в РФ в районе Тёткина Курской области, но были отброшены. Также провалились попытки Киева прорваться в районе села Сподарюшино Белгородской области.
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