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15 марта, 15:09

Путин раскрыл потери, понесённые ВСУ в ходе попыток прорваться на нашу территорию

Путин: ВСУ бросили свыше 2,5 тыс. личного состава на попытки прорваться на территорию РФ

Киевский режим с 12 марта текущего года предпринял ряд диверсионно-террористических атак с целью выхода и закрепления на российской территории. Об этом сообщил президент Владимир Путин, открывая в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. По словам российского лидера, силы и средства, затраченные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков и около 40 боевых бронированных машин.

Полное заявление Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта. Видео © Life.ru

"Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде был отброшен и отошёл, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава — около 60 процентов, по бронетехнике — свыше 50 процентов", проинформировал глава государства.

Целью атак противника, по словам Путина, является попытка вмешаться в ход выборов президента России, но наши люди, убеждён российский лидер, дали ответ на это ещё большей сплочённостью.

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Ранее в Минобороны сообщили, что более полутысячи военных потеряли ВСУ при попытке прорваться на территорию России. По данным военного ведомства, ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
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