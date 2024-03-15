Путин раскрыл потери, понесённые ВСУ в ходе попыток прорваться на нашу территорию

Киевский режим с 12 марта текущего года предпринял ряд диверсионно-террористических атак с целью выхода и закрепления на российской территории. Об этом сообщил президент Владимир Путин, открывая в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. По словам российского лидера, силы и средства, затраченные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков и около 40 боевых бронированных машин.

Полное заявление Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта. Видео © Life.ru

"Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде был отброшен и отошёл, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава — около 60 процентов, по бронетехнике — свыше 50 процентов", — проинформировал глава государства.

Целью атак противника, по словам Путина, является попытка вмешаться в ход выборов президента России, но наши люди, убеждён российский лидер, дали ответ на это ещё большей сплочённостью.