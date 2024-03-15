Путин заявил, что киевский режим никогда не сможет запугать народ России
Киевский режим не сможет запугать российский народ диверсионными атаками в приграничных регионах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда. Видео © Life.ru
Путин добавил, что представители киевского режима попытались совершить ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах РФ, чтобы сорвать выборы президента России.
"Уверен, наши люди, народ России, ответят на это ещё большей сплочённостью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет", — подчеркнул Путин.
Также в ходе совещания Путин заявил, что удары ВСУ по регионам России не останутся безнаказанными. По словам главы государства, пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Напомним, что 14 марта украинские диверсионные группы предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили их атаки. Кроме того, ДРГ безуспешно пытались проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.
ТАСС / Михаил Метцель