Путин заявил, что киевский режим никогда не сможет запугать народ России

Киевский режим не сможет запугать российский народ диверсионными атаками в приграничных регионах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда. Видео © Life.ru

Путин добавил, что представители киевского режима попытались совершить ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах РФ, чтобы сорвать выборы президента России.

"Уверен, наши люди, народ России, ответят на это ещё большей сплочённостью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет", — подчеркнул Путин.