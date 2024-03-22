Песков: Большинство украинских ДРГ были остановлены ещё на пути к границе РФ
Большинство украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были остановлены ещё на пути к государственной границе РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано ещё на траектории приближения к нашей государственной границе", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что на прошлой неделе ВСУ и наёмники совершили несколько попыток прорыва границы в Курской и Белгородской областях. Все эти попытки были пресечены, противник отошёл с большими потерями.
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