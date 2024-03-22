Песков: Большинство украинских ДРГ были остановлены ещё на пути к границе РФ

Большинство украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были остановлены ещё на пути к государственной границе РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано ещё на траектории приближения к нашей государственной границе", — отметил представитель Кремля.