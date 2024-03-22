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22 марта, 10:15

Песков: Большинство украинских ДРГ были остановлены ещё на пути к границе РФ

Большинство украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были остановлены ещё на пути к государственной границе РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано ещё на траектории приближения к нашей государственной границе", — отметил представитель Кремля.

Минобороны опубликовало видео разгрома украинских ДРГ около российской границы
Минобороны опубликовало видео разгрома украинских ДРГ около российской границы

Напомним, что на прошлой неделе ВСУ и наёмники совершили несколько попыток прорыва границы в Курской и Белгородской областях. Все эти попытки были пресечены, противник отошёл с большими потерями.

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Telegram / Минобороны России

Александр Юнашев
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