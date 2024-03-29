Российские войска нанесли удар ракетами "Кинжал" по энергообъектам и ПВО ВСУ
Российские войска в ночь на 29 марта нанесли групповой удар по объектам энергетики и системе противовоздушной обороны ВСУ. Для этого были задействованы, в частности, гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
А на прошлой неделе ВС РФ в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ нанесли 49 ударов возмездия, в частности ракетами "Кинжал". Были поражены центры принятия решений противника, а также объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, были атакованы цеха по ремонту военной техники, склады хранения БПЛА, безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и наёмников-иностранцев.
ТАСС / Пресс-служба Северного флота / Сергей Федюнин