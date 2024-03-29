Регион

Уведомления отключены

29 марта, 11:25

Российские войска нанесли удар ракетами "Кинжал" по энергообъектам и ПВО ВСУ

Российские войска в ночь на 29 марта нанесли групповой удар по объектам энергетики и системе противовоздушной обороны ВСУ. Для этого были задействованы, в частности, гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

Удары по Киеву: Какая работа нашлась для российских "Кинжалов" в столице Украины
Удары по Киеву: Какая работа нашлась для российских "Кинжалов" в столице Украины

А на прошлой неделе ВС РФ в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ нанесли 49 ударов возмездия, в частности ракетами "Кинжал". Были поражены центры принятия решений противника, а также объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, были атакованы цеха по ремонту военной техники, склады хранения БПЛА, безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и наёмников-иностранцев.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Северного флота / Сергей Федюнин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров