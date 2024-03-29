Российские войска нанесли удар ракетами "Кинжал" по энергообъектам и ПВО ВСУ

Российские войска в ночь на 29 марта нанесли групповой удар по объектам энергетики и системе противовоздушной обороны ВСУ. Для этого были задействованы, в частности, гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Цели удара были достигнуты, все объекты поражены.