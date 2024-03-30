Главной проблемой Украины является не недостаток оружия и боеприпасов, а члены партии республиканцев в Палате представителей США, которые настроены "дружественно" по отношению к России, запрещая новые поставки Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета Forbes.

"Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в Палате представителей США, которые начали блокировать дальнейшую помощь США Украине", — сказано в тексте сообщения издания.

Авторы статьи сообщают, что из-за отсутствия помощи с Запада Вооружённым силам Украины (ВСУ) пришлось в пять раз снизить число запускаемых артиллерийских снарядов.

Газета не исключает, что республиканцы, возможно, "встанут на сторону демократической Украины", прогнувшись под сильным давлением, потому что спикер палаты представителей Майк Джонсон заверил, что новое голосование по поставкам военной помощи на Украину пройдёт в апреле.