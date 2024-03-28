В офисе Зеленского признались, до чего довела ВСУ нехватка ресурсов

По всей линии фронта заметно, что Вооружённые силы Украины в настоящее время находятся в стагнации. Как заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию NV, это происходит из-за того, что на данный момент у киевского режима не хватает ресурсов.

По его словам, ВСУ сейчас находятся в стагнации, а Киеву не хватает возможностей для эффективных наступательных действий. В то же время он заявил, что экс-главу Службы внешней разведки Незалежной Александра Литвиненко назначили на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), так как требуется усиление аналитической составляющей.