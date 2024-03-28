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28 марта, 02:27

В офисе Зеленского признались, до чего довела ВСУ нехватка ресурсов

Советник Зеленского Подоляк заявил, что ВСУ находятся в стагнации на передовой

По всей линии фронта заметно, что Вооружённые силы Украины в настоящее время находятся в стагнации. Как заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию NV, это происходит из-за того, что на данный момент у киевского режима не хватает ресурсов.

По его словам, ВСУ сейчас находятся в стагнации, а Киеву не хватает возможностей для эффективных наступательных действий. В то же время он заявил, что экс-главу Службы внешней разведки Незалежной Александра Литвиненко назначили на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), так как требуется усиление аналитической составляющей.

"Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", — заявил советник Зеленского.

Зеленский заявил, что уволенный Данилов переводится на "другое направление"
Зеленский заявил, что уволенный Данилов переводится на "другое направление"

Напомним, 26 марта Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Впоследствии Подоляк заявлял, что это увольнение свидетельствует о стандартной кадровой ротации.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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