Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко, говорится в указах.

Китай не стал обижаться на хамский выпад гопника Данилова в адрес дипломата Ли Хуэя

Китай не стал обижаться на хамский выпад гопника Данилова в адрес дипломата Ли Хуэя

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов попал в скандал, нецензурно исказив имя китайского дипломата Ли Хуэя. Данилов заявил, что не представителю КНР решать, как поступать киевской власти в вопросе о мирных переговорах.