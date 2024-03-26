Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО
Алексей Данилов. Фото © ТАСС / ЕРА / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко, говорится в указах.
Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов попал в скандал, нецензурно исказив имя китайского дипломата Ли Хуэя. Данилов заявил, что не представителю КНР решать, как поступать киевской власти в вопросе о мирных переговорах.
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