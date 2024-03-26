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Криминал

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

26 марта, 13:40
Алексей Данилов. Фото © ТАСС / ЕРА / Efrem Lukatsky

Алексей Данилов. Фото © ТАСС / ЕРА / Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко, говорится в указах.

Китай не стал обижаться на хамский выпад гопника Данилова в адрес дипломата Ли Хуэя
Китай не стал обижаться на хамский выпад гопника Данилова в адрес дипломата Ли Хуэя

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов попал в скандал, нецензурно исказив имя китайского дипломата Ли Хуэя. Данилов заявил, что не представителю КНР решать, как поступать киевской власти в вопросе о мирных переговорах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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