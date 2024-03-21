Регион

Уведомления отключены

20 марта, 22:02

Секретарь СНБО Украины нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

Секретарь СНБО Украины Данилов публично оскорбил спецпредставителя Китая Ли Хуэя

В Киеве очень нелестно высказались по поводу результатов работы спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире местного телеканала "Рада" нецензурно исказил имя китайского дипломата и заявил, что не ему решать, как поступать киевской власти в вопросе о мирных переговорах.

"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет", — заявил чиновник.

Помимо того, глава СНБО подчеркнул, что не понимает, кто может разбрасываться "украинской территорией и украинскими землями". В то же время украинский политический деятель сделал вид, что не помнит фамилию спецпредставителя Китая и нецензурно намеренно исказил её.

Пекин бойкотирует переговоры по Украине без России
Пекин бойкотирует переговоры по Украине без России

Напомним, в конце февраля текущего года официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте планирует визит в Россию и на Украину. Впоследствии сообщалось, что дипломат из Поднебесной был намерен оценить обстановку на предмет переговоров между Россией и Украиной, а заодно узнать, изменилась ли позиция стран ЕС в отношении конфликта.

Обложка ©

Х / Oleksiy Danilov

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • снбо
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров