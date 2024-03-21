Секретарь СНБО Украины нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

В Киеве очень нелестно высказались по поводу результатов работы спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире местного телеканала "Рада" нецензурно исказил имя китайского дипломата и заявил, что не ему решать, как поступать киевской власти в вопросе о мирных переговорах.

"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет", — заявил чиновник.