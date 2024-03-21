Секретарь СНБО Украины нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя
Секретарь СНБО Украины Данилов публично оскорбил спецпредставителя Китая Ли Хуэя
В Киеве очень нелестно высказались по поводу результатов работы спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире местного телеканала "Рада" нецензурно исказил имя китайского дипломата и заявил, что не ему решать, как поступать киевской власти в вопросе о мирных переговорах.
"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет", — заявил чиновник.
Помимо того, глава СНБО подчеркнул, что не понимает, кто может разбрасываться "украинской территорией и украинскими землями". В то же время украинский политический деятель сделал вид, что не помнит фамилию спецпредставителя Китая и нецензурно намеренно исказил её.
Напомним, в конце февраля текущего года официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте планирует визит в Россию и на Украину. Впоследствии сообщалось, что дипломат из Поднебесной был намерен оценить обстановку на предмет переговоров между Россией и Украиной, а заодно узнать, изменилась ли позиция стран ЕС в отношении конфликта.
Х / Oleksiy Danilov