Пекин бойкотирует переговоры по Украине без России

Пекин проигнорирует мирные переговоры по Украине в случае отсутствия на них России. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

Как ранее сообщал Life.ru, Китай и Швейцария настаивают, чтобы Россия присутствовала на мирном саммите по Незалежной в Швейцарии. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй подчеркнул, что саммит не должен превратиться в конференцию по разработке плана, позднее "заталкиваемого в глотку" россиянам, а глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на встрече в Давосе, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал переговоры фарсом.