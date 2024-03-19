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18 марта, 21:12
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Пекин бойкотирует переговоры по Украине без России

Politico: Китай намерен бойкотировать переговоры по Украине без России

Пекин проигнорирует мирные переговоры по Украине в случае отсутствия на них России. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

"Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров — возможно, в Швейцарии, — или Пекин будет бойкотировать такие встречи", — сказано в материале.

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Как ранее сообщал Life.ru, Китай и Швейцария настаивают, чтобы Россия присутствовала на мирном саммите по Незалежной в Швейцарии. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй подчеркнул, что саммит не должен превратиться в конференцию по разработке плана, позднее "заталкиваемого в глотку" россиянам, а глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на встрече в Давосе, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал переговоры фарсом.

Обложка ©

Shutterstock / Samuel Borges Photography

Лариса Сафронова
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