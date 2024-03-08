Китай и Швейцария настаивают, чтобы Россия присутствовала на мирном саммите по Незалежной в Швейцарии. Как сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на источники, без участия РФ саммит будет похож на "потёмкинскую деревню".

"Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют "прагматичный" взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом "потёмкинской деревни", — пишет издание.

Как указано в статье, в Берне и Пекине не представляют, как могут пройти эти переговоры без участия Москвы. Издание также цитирует спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который подчеркнул, что саммит не должен превратиться в конференцию по разработке плана, позднее "заталкиваемого в глотку" россиянам. Источники из стран ЕС назвали такой план неудачным, но отметили, что при принятии решения будут ориентироваться на Украину.