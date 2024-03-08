В КНР и Швейцарии сравнили саммит по Украине без участия РФ с потёмкинской деревней
SCMP: Берн и Пекин настаивают на участии Москвы в саммите по Украине
Китай и Швейцария настаивают, чтобы Россия присутствовала на мирном саммите по Незалежной в Швейцарии. Как сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на источники, без участия РФ саммит будет похож на "потёмкинскую деревню".
"Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют "прагматичный" взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом "потёмкинской деревни", — пишет издание.
Как указано в статье, в Берне и Пекине не представляют, как могут пройти эти переговоры без участия Москвы. Издание также цитирует спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который подчеркнул, что саммит не должен превратиться в конференцию по разработке плана, позднее "заталкиваемого в глотку" россиянам. Источники из стран ЕС назвали такой план неудачным, но отметили, что при принятии решения будут ориентироваться на Украину.
Как уже рассказывал Life.ru, в конце прошлого года Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают некую "формулу мира", в которой объединены позиции 50 стран. Однако России в числе этих государств нет. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В январе в Давосе прошла встреча по этой теме, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал переговоры фарсом. При этом зарубежные СМИ писали, что встреча в итоге закончилась ничем.
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