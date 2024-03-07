Ван И: Китай поддерживает проведение расширенного саммита БРИКС в России

КНР выступает за проведение расширенного саммита БРИКС в России, заявил министр иностранных дел Поднебесной Ван И. Пекин даже готов оказать Москве поддержку на этом поприще, добавил он в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.

"Мы поддерживаем Россию в успешной организации расширенного саммита БРИКС", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что с 1 января РФ стала председателем международного экономического объединения. В рамках расширенного саммита к странам – основателям БРИКС присоединятся новые члены в лице Эфиопии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана и Египта.