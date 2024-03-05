Путин поддержал идею по созданию зерновой биржи в БРИКС

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы создать зерновую биржу в рамках БРИКС. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, а это отражается на потребителях.

"Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", — указал Путин.