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5 марта, 17:06

Путин поддержал идею по созданию зерновой биржи в БРИКС

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы создать зерновую биржу в рамках БРИКС. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, а это отражается на потребителях.

"Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", — указал Путин.

Поскольку в объединении есть государства, которые производят и покупают зерновую продукцию, то они могут этим заинтересоваться, уверен российский лидер. Он пообещал, что предложение обязательно будет проработано с партнёрами.

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Как уже рассказывал Life.ru, сегодня президент Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где посетил агропромышленные предприятия. В ходе поездки глава государства продегустировал местные помидоры, а также "познакомился" с роботом, который помогает сотрудникам теплицы собирать урожай. Вместе с тем политик пообщался с жителями региона и поблагодарил их за тёплые слова в свою поддержку. Кроме того, российский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе заявил, что у нашей страны практически нет зависимости от импорта продуктов.

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Life.ru / Павел Баранов

Николь Вербер
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