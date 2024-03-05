Путин поддержал идею по созданию зерновой биржи в БРИКС
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы создать зерновую биржу в рамках БРИКС. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, а это отражается на потребителях.
"Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", — указал Путин.
Поскольку в объединении есть государства, которые производят и покупают зерновую продукцию, то они могут этим заинтересоваться, уверен российский лидер. Он пообещал, что предложение обязательно будет проработано с партнёрами.
Как уже рассказывал Life.ru, сегодня президент Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где посетил агропромышленные предприятия. В ходе поездки глава государства продегустировал местные помидоры, а также "познакомился" с роботом, который помогает сотрудникам теплицы собирать урожай. Вместе с тем политик пообщался с жителями региона и поблагодарил их за тёплые слова в свою поддержку. Кроме того, российский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе заявил, что у нашей страны практически нет зависимости от импорта продуктов.
Life.ru / Павел Баранов