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Путин заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов

5 марта, 16:50
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © t.me / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © t.me / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна больше не привязана к импорту зарубежных продуктов, а качество отечественной пищевой продукции остаётся на высоком уровне. Об этом глава государства сообщил на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

"За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всём основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", — убеждён глава государства.

Он добавил, что сегодня около 150 стран закупают продукцию российских сельхозпредприятий, качество которой по достоинству ценится за границей. Вместе с тем Путин отметил, что экспорт продолжает увеличиваться, несмотря на внешнеполитические сложности.

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Напомним, глава государства сегодня посетил агропромышленные предприятия Ставропольского края. Он продегустировал местные помидоры, а также "познакомился" с роботом, который помогает сотрудникам теплицы собирать урожай. Путин, кроме того, успел пообщаться с жителями региона и поблагодарил их за тёплые слова в свою поддержку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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