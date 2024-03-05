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5 марта, 14:11

Путин не смог выбрать между огурцом и помидором

Президент Владимир Путин во время общения с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" в Ставропольском крае отшутился, отвечая на вопрос, что он больше любит — огурцы или помидоры.

"Смотря что закусывать", — рассмеялся в ответ российский лидер.

Сотрудники предприятия рекомендовали Путину попробовать томаты, которые они выращивают в закрытом грунте, чтобы "переманить" главу государства на "помидорную" сторону. Президент провёл дегустацию и остался доволен.

"Вкусно!" — подтвердил Владимир Путин во время общения за обедом с сотрудниками теплицы.

Путину на Ставрополье показали робота, который с помощью ИИ собирает помидоры
Путину на Ставрополье показали робота, который с помощью ИИ собирает помидоры

Ранее Life.ru сообщал, что во время визита в Ставропольский край российский лидер пообщается с губернатором Владимиром Владимировым, а также примет участие в открытии новых производственных сельхозобъектов в Ленинградской, Белгородской областях и Республике Мордовия.

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Life.ru

Марина Калегина
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