Путин не смог выбрать между огурцом и помидором
Президент Владимир Путин во время общения с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" в Ставропольском крае отшутился, отвечая на вопрос, что он больше любит — огурцы или помидоры.
"Смотря что закусывать", — рассмеялся в ответ российский лидер.
Сотрудники предприятия рекомендовали Путину попробовать томаты, которые они выращивают в закрытом грунте, чтобы "переманить" главу государства на "помидорную" сторону. Президент провёл дегустацию и остался доволен.
"Вкусно!" — подтвердил Владимир Путин во время общения за обедом с сотрудниками теплицы.
Ранее Life.ru сообщал, что во время визита в Ставропольский край российский лидер пообщается с губернатором Владимиром Владимировым, а также примет участие в открытии новых производственных сельхозобъектов в Ленинградской, Белгородской областях и Республике Мордовия.
Life.ru