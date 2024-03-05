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5 марта, 16:23

Путин попросил, чтобы ему прислали на пробу мясные чипсы из Мордовии

Президент Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которые изготавливает одно из предприятий в Мордовии. Речь об этом зашла на церемонии открытия новых производственных объектов в регионах России, в которой глава государства принимает участие по ВКС.

Мясные чипсы появились в линейке продукции в пику картофельным. Они более питательные и полезные, а ещё, как выразился один из представителей завода, "от крахмала только воротнички стоят".

"Прислали бы попробовать", — рассмеялся в ответ российский лидер.

Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае
Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае

А вот что сегодня удалось продегустировать главе государства, так это отечественные томаты, выращенные на территории тепличного комплекса "Солнечный дар" в Ставропольском крае. Здесь Путина не только угостили продукцией, но и показали робота, который собирает помидоры с помощью искусственного интеллекта. На предприятии президент увидел конвейерную ленту, теплицу и "познакомился" с электронным сборщиком. Небольшой аппарат установлен между рядами помидоров, им управляет компьютерная программа.

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Михаил Терещенко / ТАСС

Марина Калегина
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