Путин попросил, чтобы ему прислали на пробу мясные чипсы из Мордовии
Президент Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которые изготавливает одно из предприятий в Мордовии. Речь об этом зашла на церемонии открытия новых производственных объектов в регионах России, в которой глава государства принимает участие по ВКС.
Мясные чипсы появились в линейке продукции в пику картофельным. Они более питательные и полезные, а ещё, как выразился один из представителей завода, "от крахмала только воротнички стоят".
"Прислали бы попробовать", — рассмеялся в ответ российский лидер.
А вот что сегодня удалось продегустировать главе государства, так это отечественные томаты, выращенные на территории тепличного комплекса "Солнечный дар" в Ставропольском крае. Здесь Путина не только угостили продукцией, но и показали робота, который собирает помидоры с помощью искусственного интеллекта. На предприятии президент увидел конвейерную ленту, теплицу и "познакомился" с электронным сборщиком. Небольшой аппарат установлен между рядами помидоров, им управляет компьютерная программа.
Михаил Терещенко / ТАСС