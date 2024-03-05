Путин попросил, чтобы ему прислали на пробу мясные чипсы из Мордовии

Президент Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которые изготавливает одно из предприятий в Мордовии. Речь об этом зашла на церемонии открытия новых производственных объектов в регионах России, в которой глава государства принимает участие по ВКС.

Мясные чипсы появились в линейке продукции в пику картофельным. Они более питательные и полезные, а ещё, как выразился один из представителей завода, "от крахмала только воротнички стоят".

"Прислали бы попробовать", — рассмеялся в ответ российский лидер.