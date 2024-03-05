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5 марта, 14:25

Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае

Президент Владимир Путин оценил идею провести фестиваль, посвящённый томату, в Ставропольском крае. Речь об этом зашла в ходе общения российского лидера с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар". Одна из сотрудниц выступила с инициативой ввести такой праздник по аналогии с Днём огурца, который проводится в Суздале, и Днём виноделия, который широко отмечается на Кубани.

"Почему нет? Местное начальство должно вам с этим помочь", — отреагировал президент, назвав идею "замечательной и классной".

Путин уточнил, собираются ли на Ставрополье кидаться помидорами, как это бывает во время праздника Томатина, который ежегодно проходит в испанской Валенсии. Собеседники президента заверили, что такого в планах нет.

"Мы их будем кушать", — сказала одна из участниц неформальной встречи с президентом.

Путин не смог выбрать между огурцом и помидором
Путин не смог выбрать между огурцом и помидором

Ранее Путину на Ставрополье показали робота, который собирает помидоры с помощью искусственного интеллекта. На предприятии президент увидел конвейерную ленту, теплицу и "познакомился" с электронным сборщиком. Небольшой аппарат установлен между рядами помидоров, им управляет компьютерная программа.

Обложка ©

Colby Winfield / Unsplash

Марина Калегина
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