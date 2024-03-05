"Можно я вас поцелую?" Жители Ставрополья тепло встретили Путина
Путин пообщался с жителями ставропольского Солнечнодольска
Президент РФ Владимир Путин — во время встречи с работниками тепличного комплекса компании "Солнечный дар" на Ставрополье. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / ТАСС
Президент России Владимир Путин после посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" в посёлке Солнечнодольске Ставропольского края пообщался с местными жителями на улице. Видео встречи опубликовано в телеграм-канале Кремля.
"Хорошая у вас погода!" — заметил Путин.
"Здоровья вам! Берегите себя! Спасибо вам!" — отвечали ему жители Солнечнодольска.
Одна из женщин, потянувшись к Путину, спросила: "Можно я вас поцелую?" Президент обнял её.
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Солнечнодольска Ставропольского края. Видео © Телеграм-канал Кремля
Напомним, сегодня президент прибыл в посёлок Солнечнодольск Ставропольского края, где посетил комплекс "Солнечный дар". Главе государства показали теплицы и даже робота для сбора овощей. Также Владимир Путин лично продегустировал продукцию и пообщался с работниками тепличного комплекса за обедом.