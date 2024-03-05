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"Можно я вас поцелую?" Жители Ставрополья тепло встретили Путина

Путин пообщался с жителями ставропольского Солнечнодольска

5 марта, 15:16
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Президент РФ Владимир Путин — во время встречи с работниками тепличного комплекса компании "Солнечный дар" на Ставрополье. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин — во время встречи с работниками тепличного комплекса компании "Солнечный дар" на Ставрополье. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин после посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" в посёлке Солнечнодольске Ставропольского края пообщался с местными жителями на улице. Видео встречи опубликовано в телеграм-канале Кремля.

"Хорошая у вас погода!" — заметил Путин.

"Здоровья вам! Берегите себя! Спасибо вам!" — отвечали ему жители Солнечнодольска.

Одна из женщин, потянувшись к Путину, спросила: "Можно я вас поцелую?" Президент обнял её.

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Солнечнодольска Ставропольского края. Видео © Телеграм-канал Кремля

Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае
Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае

Напомним, сегодня президент прибыл в посёлок Солнечнодольск Ставропольского края, где посетил комплекс "Солнечный дар". Главе государства показали теплицы и даже робота для сбора овощей. Также Владимир Путин лично продегустировал продукцию и пообщался с работниками тепличного комплекса за обедом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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