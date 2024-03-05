"Мотыльки и червячки": Путин пошутил про "еду будущего" у стран Запада

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в России под "едой будущего" понимают хлеб и булочки, в то время как на Западе представляют насекомых. Об этом глава государства заявил, открывая по видеосвязи завод глубокой переработки масличных культур в Белгородской области.

"У вас сзади такое табло: "Еда будущего". У нас где-то партнёры за рубежом, когда говорят про еду будущего, всё каких-то мотыльков показывают, червячков, а у вас всё это ведёт к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий", — иронично заметил Путин.