"Мотыльки и червячки": Путин пошутил про "еду будущего" у стран Запада
Путин напомнил, что на Западе "едой будущего" называют насекомых, в отличие от РФ
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в России под "едой будущего" понимают хлеб и булочки, в то время как на Западе представляют насекомых. Об этом глава государства заявил, открывая по видеосвязи завод глубокой переработки масличных культур в Белгородской области.
Президент РФ Владимир Путин пошутил про "еду будущего" у стран Запада. Видео © Life.ru
"У вас сзади такое табло: "Еда будущего". У нас где-то партнёры за рубежом, когда говорят про еду будущего, всё каких-то мотыльков показывают, червячков, а у вас всё это ведёт к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий", — иронично заметил Путин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в посёлок Солнечнодольск Ставропольского края, где посетил комплекс "Солнечный дар". Главе государства показали теплицы и даже робота для сбора овощей. Путин пообщался с работниками тепличного комплекса за обедом, заодно попробовав местную продукцию.