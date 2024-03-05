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"Мотыльки и червячки": Путин пошутил про "еду будущего" у стран Запада

Путин напомнил, что на Западе "едой будущего" называют насекомых, в отличие от РФ

5 марта, 16:34
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в России под "едой будущего" понимают хлеб и булочки, в то время как на Западе представляют насекомых. Об этом глава государства заявил, открывая по видеосвязи завод глубокой переработки масличных культур в Белгородской области.

Президент РФ Владимир Путин пошутил про "еду будущего" у стран Запада. Видео © Life.ru

"У вас сзади такое табло: "Еда будущего". У нас где-то партнёры за рубежом, когда говорят про еду будущего, всё каких-то мотыльков показывают, червячков, а у вас всё это ведёт к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий", — иронично заметил Путин.

Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае
Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в посёлок Солнечнодольск Ставропольского края, где посетил комплекс "Солнечный дар". Главе государства показали теплицы и даже робота для сбора овощей. Путин пообщался с работниками тепличного комплекса за обедом, заодно попробовав местную продукцию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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