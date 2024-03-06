Песков турецкой пословицей описал отношения России и Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с помощью турецкой пословицы описал партнёрство между Россией и Китаем. По оценке представителя Кремля, отношения двух стран сейчас находятся на историческом пике.

"Китай — это наш вечный сосед. По образованию я тюрколог. У турок есть такая пословица, что близкий сосед зачастую лучше плохого родственника. Поэтому мы очень ценим то, как развиваются наши отношения с Китаем. И президент [России Владимир] Путин, и председатель [КНР] Си [Цзиньпин] неоднократно говорили, что эти отношения находятся на историческом пике", — сказал он на просветительском марафоне "Знание.Первые".