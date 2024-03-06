Песков турецкой пословицей описал отношения России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с помощью турецкой пословицы описал партнёрство между Россией и Китаем. По оценке представителя Кремля, отношения двух стран сейчас находятся на историческом пике.
"Китай — это наш вечный сосед. По образованию я тюрколог. У турок есть такая пословица, что близкий сосед зачастую лучше плохого родственника. Поэтому мы очень ценим то, как развиваются наши отношения с Китаем. И президент [России Владимир] Путин, и председатель [КНР] Си [Цзиньпин] неоднократно говорили, что эти отношения находятся на историческом пике", — сказал он на просветительском марафоне "Знание.Первые".
К слову, Россия и Китай углубляют отношения не только в политике и экономике. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, объявляющий 2024-й и 2025-й перекрёстными годами российской и китайской культуры, и в рамках этого будет последовательно проводиться множество культурных мероприятий. Так, недавно в России с размахом справляли китайский Новый год, а теперь подходит пора наших соседей с Востока. В Китае по-русски отметят Масленицу — с блинами и скоморохами.