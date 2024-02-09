Китайский Новый год — когда начинается, как встречать и как пройдёт Китайский Новый год 2024 — праздник, являющийся самым важным и продолжительным в Китае и других странах Восточной Азии. Какого числа он наступает, сколько длится и какой символ у 2024 года — читайте подробнее на Life.ru. 9 февраля, 19:00 Китайский Новый год в 2024 году наступит в ночь на 10 февраля. Обложка © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

В Китае Новый год отмечают два раза. Сначала по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января, а затем по восточному календарю, примерно через два месяца. Его принято называть китайским Новым годом. Давайте же узнаем, какого числа в этом году в Поднебесной будут отмечать китайский Новый год, сколько он длится, кто станет символом наступившего года и многое другое. Будет интересно!

Какого числа начинается китайский Новый год в 2024 году

10 февраля 2024 года отмечается китайский Новый год, также известный как "Чуньцзе". Этот праздник является одним из старейших и самых значимых для людей, живущих в Китае и других странах Восточной Азии.

Сколько длится китайский Новый год?

Данный праздник принято отмечать в течение 15 дней. В наступившем году празднование будет продолжаться с 10 по 24 февраля. Новый год в Китае принято отмечать по лунному календарю, и поэтому дата праздника меняется каждый год.

Новолуние 10 февраля знаменует собой приход Нового года по китайскому календарю. Год сулит нам новые возможности и духовное возрождение. Новолуние всегда сопровождается постепенным ростом психической и физической энергии, поэтому любое новолуние — прекрасное время для начала новых проектов, стратегического планирования и разработки планов на ближайшее будущее. Но и про незавершённые дела прошлого забывать не стоит, сейчас самое время про них вспомнить и довести до конца. Удачными будут новые знакомства, а вот в отношениях с близкими наступает время переосмысления некоторых вещей. Рэйна Симонова Астролог

Символ года

Символом года становится одно из 12 животных определённого цвета, связанное с одной из пяти стихий (земля, вода, огонь, металл, дерево). Например, в 2023 году символом был Чёрный Водяной Кролик, в 2022 году ― Чёрный или Синий Водяной Тигр, в 2021 году ― Белый Металлический Бык.

Символом 2024 года стал Деревянный Дракон, а его основной цвет ― зелёный. Дракон является единственным мифическим существом среди всех знаков зодиака и считается символом удачи и процветания.

Как отмечают праздник Новый год в Китае

Новый год в Китае празднуют с большим размахом. Интересно, что праздник является государственным, таковым его сделали постановлением Госсовета КНР. У граждан длинные выходные.

Выходные в Китае

С первого по седьмой день нового лунного года в 2024 году китайцы отдыхают. В это время большинство магазинов, заведений и предприятий закрыты, поэтому жителям нужно успеть закупиться всем необходимым до начала выходных.

Восточные приметы и традиции

Многие жители Китая довольно суеверны, поэтому во время празднования соблюдают некоторые неформальные правила:

Лучше не принимать душ в этот день, чтобы не смыть удачу.

Не стоит подметать пол, чтобы не вымести свои шансы на успех.

Было бы лучше не использовать ножи, чтобы не обрезать поток богатства.

Не следует стричь волосы, поскольку иероглиф "волосы" связан с иероглифом "процветание".

Конечно, всё это только суеверия, но китайцы стараются придерживаться их, чтобы в новом году дома всегда был достаток.

Во время Праздника весны (он же китайский Новый год и Чуньцзе) существует обычай развешивать парные плакаты из красной бумаги с новогодними пожеланиями. Такие плакаты, известные как "чуньлянь", бывают разных форм — рамки, свитки, полоски, квадраты и ромбы. Их приклеивают на двери, окаймляют ими дверные рамы, привязывают к дверным балкам и другим местам. Красный является главным цветом этого праздника.

Традиции празднования китайского Нового года различаются в разных регионах Китая, но есть и кое-что неизменное. Например, красный цвет — основной цвет праздника. Энергия красного цвета — это энергия процветания, изобилия и защиты от злых духов. Красный цвет обязательно должен присутствовать в украшении дома в виде лент, китайских фонариков и свечей. Красный цвет приветствуется и в одежде. В Новый год принято надевать на себя хотя бы одну новую вещь. Кристина Ольховая Экстрасенс, астролог

Что дарят на китайский Новый год

В Китае принято дарить хунбао — красные конверты с деньгами. Также существует обычай дарить подарки из парных предметов, которые символизируют единство и семейную гармонию. А вот число 4 считается несчастливым из-за связи со смертью.

Когда китайцы навещают друзей или родственников, они дарят хозяевам дома два мандарина. Затем, при уходе, они получают взамен два других мандарина. Согласно суевериям, такой обмен символизирует финансовое благополучие.

Куда сходить в Москве 10 февраля

В 2024 году в Москве впервые пройдёт крупная программа мероприятий, посвящённых китайскому Новому году, — в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

В Москве есть масса вариантов, как отпраздновать китайский Новый год. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Китайский Новый год на ВДНХ

10 февраля с 13:00 до 17:30 в павильоне № 574 на ВДНХ состоится серия бесплатных мастер-классов от инструкторов Всероссийской федерации цигун, а также театрализованные представления с 18-метровым драконом в павильоне № 22. После этого будет показан танец китайского льва и прозвучат китайские барабаны, чтобы привлечь удачу.

Во время китайского Нового года на ВДНХ с 10 по 18 февраля 2024 года можно будет увидеть различные интересные представления, такие как:

танец китайского льва;

барабанные шоу;

ходулисты;

флешмоб красных фонариков;

розыгрыш призов и билетов;

выступления артистов и мастеров восточных единоборств;

фотосессии в национальных костюмах и мастер-классы по оригами, китайской живописи и каллиграфии.

Также будет возможность сфотографироваться с Кунг-Фу Пандой, съесть печенье с предсказаниями и многое другое. А ещё на ВДНХ состоится акция "Китайский Новый год", в рамках которой будут действовать скидки на входной билет и экскурсию на "Терракотовую армию".

На выставке представлено 150 экспонатов на площади 1200 квадратных метров, включая репродукции древних статуй воинов и оружия легендарной армии, созданной в III веке до нашей эры, воссозданные артефакты и предметы одежды эпохи первого императора Китая, а также интерактивные зоны, песочная анимация и световое шоу.

Авторы Андрей Ананьев